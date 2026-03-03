Le Puy-en-Velay

Interfolk au Puy-en-Velay vendredi 24 juillet

Place du Plot Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 17:00:00

fin : 2026-07-24 21:15:00

Date(s) :

2026-07-24

À 17h, place du Plot, rendez-vous avec le Costa Rica et la Camargue. Puis à 21h15, à l’Espace Saint-Pierre Bibliothèque, place à la Feria d’Interfolk avec les Batuc’Ados, le Costa Rica et la Pena Camargua. Haut blanc et bandana jaune ou rose recommandés.

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Place du Plot Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes interfolk@gmail.com

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English :

At 5 p.m., at Place du Plot, join us for a performance featuring Costa Rica and the Camargue. Then at 9:15 p.m., at Espace Saint-Pierre Bibliothèque, the Interfolk Festival begins with Batuc’Ados, Costa Rica, and Pena Camargua. White tops and yellow or pink bandanas are recommended.

L’événement Interfolk au Puy-en-Velay vendredi 24 juillet Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay