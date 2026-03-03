Le Puy-en-Velay

Interfolk au Puy-en-Velay mercredi 22 juillet

Centre ville Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 17:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Journée d’ouverture du 62ème festival d’Interfolk ! Retrouvez des animations gratuites sur les places et dans les rues du centre-ville à partir de 17h avec toutes les troupes représentées.

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Centre ville Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes interfolk@gmail.com

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English :

Opening day of the 62nd Interfolk Festival! Enjoy free entertainment in the town center squares and streets starting at 5 p.m., featuring all the participating troupes.

L’événement Interfolk au Puy-en-Velay mercredi 22 juillet Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay