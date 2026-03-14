Festival Interfolk 62ème édition Interfolk Le Puy-en-Velay

Festival Interfolk 62ème édition

Interfolk 29 rue Raphaël Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-20

C’est la 62ème édition du Festival Interfolk ! Gala d’ouverture, le Puy-en-Fête et spectacles dans tout le département rejoignez les compagnies présentes du 20 au 26 juillet 2026 pour célébrer cette belle édition ! Programmation à venir.

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Interfolk 29 rue Raphaël Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes interfolk@gmail.com

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English :

It’s the 62nd Interfolk Festival! Opening gala, Le Puy-en-Fête and shows throughout the department: join the companies present from July 20 to 26, 2026 to celebrate this wonderful edition! Program to come.

L’événement Festival Interfolk 62ème édition Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay