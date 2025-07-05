Feu d’artifice du 14 juillet au Puy-en-Velay Conseil du Département Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay

Feu d’artifice du 14 juillet au Puy-en-Velay

Conseil du Département 1 place Mgr de Galard Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 22:45:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Cette année, le traditionnel feu d’artifice du 14 juillet change de cap au Puy-en-Velay.

Il sera tiré à 22h45… depuis le site de la statue Notre Dame de France (la plateforme et au niveau inférieur, dans l’espace jardin).

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Conseil du Département 1 place Mgr de Galard Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

This year, the traditional July 14th fireworks display in Le Puy-en-Velay changes course.

It will be fired at 10.45pm from the site of the Notre Dame de France statue (the platform and lower level, in the garden area).

L’événement Feu d’artifice du 14 juillet au Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-07-05 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay