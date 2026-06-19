Le Puy-en-Velay

Vide-greniers du Puy-en-Velay

Jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 08:30:00

fin : 2026-07-05 17:00:00

Date(s) :

2026-07-05

La Ville du Puy-en-Velay organise son traditionnel vide-greniers. Venez dénicher de bonnes affaires dans les allées du jardin Henri Vinay.

Le vide-greniers est réservé aux particuliers.

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Jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 07 44 contact.ville@lepuyenvelay.fr

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English :

The town of Le Puy-en-Velay organizes its traditional garage sale. Come and find bargains in the alleys of the Henri Vinay garden.

The garage sale is open to private individuals only.

L’événement Vide-greniers du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay