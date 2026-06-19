Spectacle de danse Flamenco Reencantar el mundo Rue Jules Vallés Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay

Spectacle de danse Flamenco Reencantar el mundo

Rue Jules Vallés Centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez vous dépayser lors d’un voyage musical dansé en Andalousie où seront proposées une quinzaine de chorégraphies par quelques 35 danseurs issus des pôles d’enseignement ligérien et altiligérien de l’école.

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Rue Jules Vallés Centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 55 86 35

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English :

Join us on a musical journey to Andalusia, featuring some 15 choreographies by 35 dancers from the school’s Loire and Altiligérien teaching centers.

L’événement Spectacle de danse Flamenco Reencantar el mundo Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-14 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay