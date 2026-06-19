Spectacle de danse Flamenco Reencantar el mundo Rue Jules Vallés Le Puy-en-Velay
Spectacle de danse Flamenco Reencantar el mundo Rue Jules Vallés Le Puy-en-Velay samedi 20 juin 2026.
Le Puy-en-Velay
Spectacle de danse Flamenco Reencantar el mundo
Rue Jules Vallés Centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Venez vous dépayser lors d’un voyage musical dansé en Andalousie où seront proposées une quinzaine de chorégraphies par quelques 35 danseurs issus des pôles d’enseignement ligérien et altiligérien de l’école.
.
Rue Jules Vallés Centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 55 86 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us on a musical journey to Andalusia, featuring some 15 choreographies by 35 dancers from the school’s Loire and Altiligérien teaching centers.
L’événement Spectacle de danse Flamenco Reencantar el mundo Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-14 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
À voir aussi à Le Puy-en-Velay (Haute-Loire)
- Concert Sello de Cubania La Distillerie X Sueltate 29 place du Breuil Le Puy-en-Velay 19 juin 2026
- Spectacle Au pied du monde Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 19 juin 2026
- Bibliothèque du Puy Stage crochet Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 20 juin 2026
- Expo photo « Plantes sauvages du Massif central » (43), Jardins de Taulhac, Le Puy-en-Velay 21 juin 2026
- Bibliothèque du Puy Soirée jeux de rôles Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 23 juin 2026