Bibliothèque du Puy Atelier jeux du monde Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay

Bibliothèque du Puy Atelier jeux du monde

Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 18:00:00

fin : 2026-06-09 19:30:00

Date(s) :

2026-06-09

Découvrez la soirée Tangram le mardi 9 juin à 18h à la Bibliothèque du Puy‑en‑Velay, un moment ludique mêlant lectures et jeux pour les enfants dès 6 ans.

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Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

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English :

Discover the Tangram evening on Tuesday June 9 at 6pm at the Bibliothèque du Puy?en?Velay, a playful moment combining readings and games for children aged 6 and over.

L’événement Bibliothèque du Puy Atelier jeux du monde Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay