Bibliothèque du Puy Atelier jeux Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay mercredi 29 juillet 2026.

Le Puy-en-Velay

Bibliothèque du Puy Atelier jeux

Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-26

Partagez un moment en solo ou en famille autour de jeux de société à la bibliothèque du Puy-en-Velay. Dès 7 ans.

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Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

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English :

Share a moment alone or with your family around board games at the library in Le Puy-en-Velay. Ages 7 and up.

L’événement Bibliothèque du Puy Atelier jeux Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay