Bibliothèque du Puy Atelier jeux Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay
Bibliothèque du Puy Atelier jeux Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay mercredi 29 juillet 2026.
Le Puy-en-Velay
Bibliothèque du Puy Atelier jeux
Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:30:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-26
Partagez un moment en solo ou en famille autour de jeux de société à la bibliothèque du Puy-en-Velay. Dès 7 ans.
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Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr
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Share a moment alone or with your family around board games at the library in Le Puy-en-Velay. Ages 7 and up.
L’événement Bibliothèque du Puy Atelier jeux Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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