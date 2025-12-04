Festival Les Basaltiques Rue de Vienne Le Puy-en-Velay
Festival Les Basaltiques Rue de Vienne Le Puy-en-Velay mercredi 29 juillet 2026.
Le Puy-en-Velay
Festival Les Basaltiques
Rue de Vienne Centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-07-29
Le Festival Les Basaltiques, organisé par le CDMDT (Centre de musiques et danses traditionnelles) est devenue incontournable pour l’ensemble des amoureux des danses et des musiques ancrées dans l’histoire culturelle et artistique des régions françaises.
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Rue de Vienne Centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 92 53 lesbasaltiques@gmail.com
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English :
The Festival Les Basaltiques, organized by the CDMDT (Centre de musiques et danses traditionnelles), has become a must for all lovers of dance and music rooted in the cultural and artistic history of the French regions.
L’événement Festival Les Basaltiques Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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