Le Puy-en-Velay

Marché de producteurs en nocturne

Jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 17:00:00

fin : 2026-07-29 23:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Venez partager une belle soirée estivale placée sous le signe de la gourmandise, de la convivialité et de la découverte des savoir-faire locaux, organisée par la Chambre d’Agriculture et le Comité de Promotion dans le bel écrin du jardin Henri Vinay.

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Jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 07 21 00

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English :

Come and enjoy a lovely summer evening filled with delicious food, good company, and the chance to discover local crafts, organizedby the Chamber of Agriculture and the Promotion Committee in the beautiful setting of the Henri Vinay Garden.

L’événement Marché de producteurs en nocturne Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay