Le Puy-en-Velay

Interfolk au Puy-en-Velay dimanche 27 juillet

Centre ville Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 18:30:00

fin : 2026-07-26 20:30:00

Date(s) :

2026-07-26

À partir de 18h30, retrouvez les Batuc’Ados à l’ancienne mairie de Taulhac. Direction ensuite le quartier St-Laurent pour une rencontre avec le Costa Rica, pour terminer la soirée à 20h30 place Cadelade avec une échappée belle aux couleurs de la Serbie.

.

Centre ville Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes interfolk@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Starting at 6:30 pm, join the Batuc’Ados at the old town hall in Taulhac. Then head to the St-Laurent district for a Costa Rican encounter, before ending the evening at 8:30 pm at Place Cadelade with a vibrant performance in the colors of Serbia.

L’événement Interfolk au Puy-en-Velay dimanche 27 juillet Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay