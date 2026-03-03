Interfolk au Puy-en-Velay dimanche 27 juillet Le Puy-en-Velay
Interfolk au Puy-en-Velay dimanche 27 juillet Le Puy-en-Velay dimanche 26 juillet 2026.
Le Puy-en-Velay
Interfolk au Puy-en-Velay dimanche 27 juillet
Centre ville Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 18:30:00
fin : 2026-07-26 20:30:00
Date(s) :
2026-07-26
À partir de 18h30, retrouvez les Batuc’Ados à l’ancienne mairie de Taulhac. Direction ensuite le quartier St-Laurent pour une rencontre avec le Costa Rica, pour terminer la soirée à 20h30 place Cadelade avec une échappée belle aux couleurs de la Serbie.
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Centre ville Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes interfolk@gmail.com
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English :
Starting at 6:30 pm, join the Batuc’Ados at the old town hall in Taulhac. Then head to the St-Laurent district for a Costa Rican encounter, before ending the evening at 8:30 pm at Place Cadelade with a vibrant performance in the colors of Serbia.
L’événement Interfolk au Puy-en-Velay dimanche 27 juillet Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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