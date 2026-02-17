Festival Les Basaltiques mercredi 29 juillet Rue de Vienne Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay

Festival Les Basaltiques mercredi 29 juillet

Rue de Vienne Centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 17:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Cette première soirée du Festival Les Basaltiques vous mettra en appétit ! Au programme une projection, un apéro concert, des rendez-vous musicaux avec bals… Rendez-vous le mercredi 29 juillet à partir de 17h. Buvette et petite restauration sur place.

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Rue de Vienne Centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 92 53 lesbasaltiques@gmail.com

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English :

This opening night of the Les Basaltiques Festival is sure to whet your appetite! On the program: a film screening, an aperitif concert, and musical events featuring dances… See you on Wednesday, July 29, starting at 5 p.m. Refreshments and light snacks available on site.

L’événement Festival Les Basaltiques mercredi 29 juillet Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay