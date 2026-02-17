Festival Les Basaltiques vendredi 31 juillet Rue de Vienne Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay

Festival Les Basaltiques vendredi 31 juillet

Rue de Vienne Centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 17 EUR

en prévente ou sur place

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Cette troisième soirée du Festival les Basaltiques sera dans la même veine que la précédente, avec un apéro-bœuf et pas moins de trois groupes qui vous feront danser ! Rendez-vous le vendredi 31 juillet à partir de 18h. Buvette et restauration sur place.

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Rue de Vienne Centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 92 53 lesbasaltiques@gmail.com

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English :

This third evening of the Les Basaltiques Festival will be much like the previous one, featuring a pre-party and no fewer than three bands that will get you dancing! See you on Friday, July 31, starting at 6 p.m. Refreshments and food available on site.

L’événement Festival Les Basaltiques vendredi 31 juillet Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay