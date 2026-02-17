Festival Les Basaltiques vendredi 31 juillet Rue de Vienne Le Puy-en-Velay
Festival Les Basaltiques vendredi 31 juillet Rue de Vienne Le Puy-en-Velay vendredi 31 juillet 2026.
Le Puy-en-Velay
Festival Les Basaltiques vendredi 31 juillet
Rue de Vienne Centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 17 EUR
en prévente ou sur place
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Cette troisième soirée du Festival les Basaltiques sera dans la même veine que la précédente, avec un apéro-bœuf et pas moins de trois groupes qui vous feront danser ! Rendez-vous le vendredi 31 juillet à partir de 18h. Buvette et restauration sur place.
.
Rue de Vienne Centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 92 53 lesbasaltiques@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This third evening of the Les Basaltiques Festival will be much like the previous one, featuring a pre-party and no fewer than three bands that will get you dancing! See you on Friday, July 31, starting at 6 p.m. Refreshments and food available on site.
L’événement Festival Les Basaltiques vendredi 31 juillet Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
À voir aussi à Le Puy-en-Velay (Haute-Loire)
- Le Velay Notre Histoire Festival d’histoire de la Société Académique Place Monseigneur de Galard Le Puy-en-Velay 19 juin 2026
- Concert Sello de Cubania La Distillerie X Sueltate 29 place du Breuil Le Puy-en-Velay 19 juin 2026
- Spectacle Au pied du monde Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 19 juin 2026
- Bibliothèque du Puy Stage crochet Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 20 juin 2026
- Expo photo « Plantes sauvages du Massif central » (43), Jardins de Taulhac, Le Puy-en-Velay 21 juin 2026