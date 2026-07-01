Informations pratiques

Le Puy-en-Velay

Spectacle de contes « Papotages nocturnes »

Jardin Henri Vinay 5 cours Victor Hugo Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Avec force et fracas, Cécile Bergame nous invite à nous propulser là où nos songes et nos désirs les plus délirants embrasent la totalité de nos âmes. Par la Cie A corps bouillon. Tout public à partir de 6 ans. Proposé par la Bibliothèque du Puy.

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Jardin Henri Vinay 5 cours Victor Hugo Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

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English : Storytelling performance « Nighttime Chats »

With force and crash, Cécile Bergame invites us to propel ourselves to the place where our wildest dreams and desires ignite the totality of our souls. By Cie A corps bouillon. For all ages 6 and up. Presented by the Bibliothèque du Puy.

L’événement Spectacle de contes « Papotages nocturnes » Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay