Spectacle de contes « Papotages nocturnes » Jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay
vendredi 24 juillet 2026 · Jardin Henri Vinay · Le Puy-en-Velay
Informations pratiques
Le Puy-en-Velay
Spectacle de contes « Papotages nocturnes »
Jardin Henri Vinay 5 cours Victor Hugo Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Avec force et fracas, Cécile Bergame nous invite à nous propulser là où nos songes et nos désirs les plus délirants embrasent la totalité de nos âmes. Par la Cie A corps bouillon. Tout public à partir de 6 ans. Proposé par la Bibliothèque du Puy.
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Jardin Henri Vinay 5 cours Victor Hugo Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr
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English : Storytelling performance « Nighttime Chats »
With force and crash, Cécile Bergame invites us to propel ourselves to the place where our wildest dreams and desires ignite the totality of our souls. By Cie A corps bouillon. For all ages 6 and up. Presented by the Bibliothèque du Puy.
L’événement Spectacle de contes « Papotages nocturnes » Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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