Interfolk au Puy-en-Velay samedi 25 juillet Le Puy-en-Fête ! Le Puy-en-Velay
Interfolk au Puy-en-Velay samedi 25 juillet Le Puy-en-Fête ! Le Puy-en-Velay samedi 25 juillet 2026.
Le Puy-en-Velay
Interfolk au Puy-en-Velay samedi 25 juillet Le Puy-en-Fête !
Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:30:00
fin : 2026-07-25 21:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Le marché du Puy s’anime aux Couleurs du Monde de 10h30 à 11h45. Sulawesi à 16h, la Nouvelle-Zélande à 16h45, les Batuc’Ados à 17h30, puis grand défilé nocturne à 21h de la tour Pannessac à la place du Marché Couvert.
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Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes interfolk@gmail.com
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English :
The Puy market comes alive with the Colours of the World from 10:30 to 11:45. Sulawesi at 16:00, New Zealand at 16:45, the Batuc’Ados at 17:30, then a grand night parade at 21:00 from the Pannessac tower to the Place du Marché Couvert.
L’événement Interfolk au Puy-en-Velay samedi 25 juillet Le Puy-en-Fête ! Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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