Bibliothèque du Puy Bébés lecteurs Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay
Bibliothèque du Puy Bébés lecteurs Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay mercredi 20 mai 2026.
Le Puy-en-Velay
Bibliothèque du Puy Bébés lecteurs
Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Un moment d’échange et de lecture pour les tout-petits et leurs parents.
Pour les 0-3 ans, durée 30 minutes.
Merci de respecter l’âge requis.
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Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr
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English :
A moment of exchange and reading for toddlers and their parents.
For 0-3 year olds, duration: 30 minutes.
Please respect the age limit.
L’événement Bibliothèque du Puy Bébés lecteurs Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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