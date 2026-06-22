Bibliothèque du Puy C’est le pompon ! Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay
Bibliothèque du Puy C’est le pompon ! Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay jeudi 27 août 2026.
Le Puy-en-Velay
Bibliothèque du Puy C’est le pompon !
Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 10:30:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
La bibliothèque du Puy en Velay vous propose un atelier ludique pour les enfants dès 6 ans. L’objectif créer de jolis animaux en pompons !
.
Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Puy-en-Velay Library is offering a fun workshop for children ages 6 and up. The goal: to create cute animals out of pom-poms!
L’événement Bibliothèque du Puy C’est le pompon ! Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
À voir aussi à Le Puy-en-Velay (Haute-Loire)
- Bibliothèque du Puy Visite guidée bibliophilie Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 30 juin 2026
- Les Nuits gourmandes du jardin Le Puy-en-Velay 1 juillet 2026
- Puy de Lumières Musée Crozatier Le Puy-en-Velay 3 juillet 2026
- Exposition Wèn Lù, en chemin Cloître et ensemble cathédrale du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 3 juillet 2026
- Soirée inaugurale festive du Puy de Lumières 2026 Jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay 3 juillet 2026