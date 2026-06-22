Bibliothèque du Puy C’est le pompon ! Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay jeudi 27 août 2026.

Le Puy-en-Velay

Bibliothèque du Puy C’est le pompon !

Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 10:30:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

La bibliothèque du Puy en Velay vous propose un atelier ludique pour les enfants dès 6 ans. L’objectif créer de jolis animaux en pompons !

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Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

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English :

The Puy-en-Velay Library is offering a fun workshop for children ages 6 and up. The goal: to create cute animals out of pom-poms!

L’événement Bibliothèque du Puy C’est le pompon ! Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay