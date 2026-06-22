Bibliothèque du Puy La cocotte à histoires Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay vendredi 28 août 2026.

Le Puy-en-Velay

Bibliothèque du Puy La cocotte à histoires

Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

La cocotte à histoires est un atelier participatif qui même surprise, jeu et lecture participative. Cet atelier est proposé par la bibliothèque du Puy en Velay pour les enfants entre 2 et 4 ans.

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Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

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English :

La cocotte %E0 histoires is a hands-on workshop that combines surprises, play, and interactive reading. This workshop is offered by the Puy-en-Velay Library for children ages 2 to 4.

L’événement Bibliothèque du Puy La cocotte à histoires Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay