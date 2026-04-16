Bizarre • Sortie de résidence Théâtre Louis Jouvet Belfort

Informations pratiques

Belfort

Bizarre • Sortie de résidence

Théâtre Louis Jouvet Place Jacques Chirac Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 19:00:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Pour cette 9ème édition de la Nuit des Arts, le Théâtre du Pilier vous ouvre les portes du laboratoire de création du jeune collectif bisontin Les Parlantes. Venez découvrir son spectacle en devenir BIZARRE, adaptation scénique de sa fiction audio jeunesse créée en 2023.

Claude a neuf ans. Claude connaît l’histoire des créatures fabuleuses de la forêt. Claude veut devenir botaniste. Claude est bizarre. C’est ce que disent tous les autres enfants. Tout ça parce que Claude a des fantômes plein la tête et qu’ensemble ils se parlent dans la cour de récréation.

Tant pis, Claude le vit bien. .

Théâtre Louis Jouvet Place Jacques Chirac Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 39 42 billetterie@theatredupilier.com

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English : Bizarre • Sortie de résidence

L’événement Bizarre • Sortie de résidence Belfort a été mis à jour le 2026-07-13 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)