Booder Ah… l’école ! Auxerrexpo Auxerre

Informations pratiques

Auxerre

Booder Ah… l’école !

Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-09 20:00:00

fin : 2027-01-09 22:00:00

Date(s) :

2027-01-09

Après trois années de tournée dans toute la France, 800 représentations et plus de 900 000 spectateurs, le spectacle BOODER IS BACK s’est clôturé au Dôme de Paris le 8 juin 2024. Suite à ce succès scénique, Booder reprend son cahier et son crayon quatre couleurs pour écrire un spectacle drôle et touchant sur l’école intitulé BOODER AH… L’ÉCOLE ! .

De l’école de son enfance à celle de son fils aujourd’hui, il nous brosse avec humour le portrait du système scolaire. Un système scolaire en péril qui pourtant est la base du bien être de nos enfants. Tout y passe. Ses copains, le harcèlement scolaire, la recrée, ses profs. Connu pour les cours particuliers hilarants donnés à son fils, Il revient avec, dans son cartable, un spectacle pour toute la famille ! Retrouvez Booder avec son nouveau spectacle en tournée.

À partir de 8 ans. .

Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Booder Ah… l’école !

L’événement Booder Ah… l’école ! Auxerre a été mis à jour le 2026-08-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)