BOPKYTA, le voyage à l’Est Théâtre d’Auxerre Auxerre

BOPKYTA, le voyage à l’Est

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre Yonne

Tarif : 12 – 12 – 29 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 19:30:00

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11 2026-03-12

Sur les traces de son grand-père, survivant du Goulag, Rainer Sievert se lance dans une enquête qui croise Grande Histoire et mémoire familiale. Un saisissant Voyage à l’Est qui pourrait bien déboucher sur quelques lumières pour nos temps présents…

1944. À l’Est, l’Allemagne est vaincue. Avec la logique des blocs, un froid polaire s’abat sur l‘Europe… Une réalité mordante à 50° pour un ex-soldat du Reich, esclave de la terrible guillotine glacée , alias Bopkyta prononcer Vorkouta -, l’un des camps les plus durs du Goulag. Arrivé en envahisseur, celui-ci n’est autre que le grand-père de Rainer Sievert. Il ne reviendra qu’au bout de neuf ans. Partant du silence de cet homme, Sievert renoue avec le théâtre-mémoire dont il a le secret. Dans un décor enchanteur qui met l’horreur à distance, ce petit-fils partage son étonnement et interroge un destin individuel et ses zones d’ombres au regard de l’histoire. Lettres, photos, films et documents à l’appui, Bopkyta noue histoire et présent, réel et humour amer, pour dessiner pas à pas une fresque européenne… Qui prend un relief troublant à l’heure du retour des vents mauvais. .

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 24 24 accueil@auxerreletheatre.com

English : BOPKYTA, le voyage à l’Est

German : BOPKYTA, le voyage à l’Est

