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Bourges et les animaux fantastiques, Centre historique de Bourges, Bourges

samedi 19 septembre 2026 · Centre historique de Bourges · Bourges

Bourges et les animaux fantastiques, Centre historique de Bourges, Bourges

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Centre historique de Bourges
Adresse
Place Etienne Dolet,18000 Bourges
Ville
18000 Bourges
Département
Cher
Tarif
• Âge conseillé : À partir de 6 ans • Durée : 1h30 • Prévoir : crayon pour répondre aux énigmes Plus d’informations sur notre site internet : https://www.pierresetmysteres.com/bourges Tarif : 9,50 € (livret en vente à l’Office de tourisme de Bourges)

Bourges et les animaux fantastiques 19 et 20 septembre Centre historique de Bourges Cher

• Âge conseillé : À partir de 6 ans
• Durée : 1h30
• Prévoir : crayon pour répondre aux énigmes
Plus d’informations sur notre site internet : https://www.pierresetmysteres.com/bourges
Tarif : 9,50 € (livret en vente à l’Office de tourisme de Bourges)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Vivez une aventure fantastique en famille au cœur de Bourges !
« Bourges et les animaux fantastiques » est un parcours d’énigmes à réaliser en toute autonomie, à l’aide d’un livret, dans le centre historique de la ville.
Tout au long du parcours, les enfants devront aider Alix, Prosper et Zélia à sauver la ville !
Une façon amusante et originale de (re)découvrir l’importance des animaux dans le patrimoine de Bourges !
À chaque étape, les enfants résoudront des énigmes captivantes tout en explorant les rues et monuments emblématiques de la ville. À la fin du parcours, un certificat d’héroïsme pourra être téléchargé sur notre site internet.

Centre historique de Bourges Place Etienne Dolet,18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire
Vivez une aventure fantastique en famille au cœur de Bourges !

©Pierres et Mystères

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