Bourges et les animaux fantastiques, Centre historique de Bourges, Bourges
samedi 19 septembre 2026 · Centre historique de Bourges · Bourges
Informations pratiques
Bourges et les animaux fantastiques 19 et 20 septembre Centre historique de Bourges Cher
• Âge conseillé : À partir de 6 ans
• Durée : 1h30
• Prévoir : crayon pour répondre aux énigmes
Plus d’informations sur notre site internet : https://www.pierresetmysteres.com/bourges
Tarif : 9,50 € (livret en vente à l’Office de tourisme de Bourges)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Vivez une aventure fantastique en famille au cœur de Bourges !
« Bourges et les animaux fantastiques » est un parcours d’énigmes à réaliser en toute autonomie, à l’aide d’un livret, dans le centre historique de la ville.
Tout au long du parcours, les enfants devront aider Alix, Prosper et Zélia à sauver la ville !
Une façon amusante et originale de (re)découvrir l’importance des animaux dans le patrimoine de Bourges !
À chaque étape, les enfants résoudront des énigmes captivantes tout en explorant les rues et monuments emblématiques de la ville. À la fin du parcours, un certificat d’héroïsme pourra être téléchargé sur notre site internet.
Centre historique de Bourges Place Etienne Dolet,18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire
Vivez une aventure fantastique en famille au cœur de Bourges !
©Pierres et Mystères
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