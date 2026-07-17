Bourges et les animaux fantastiques, Centre historique de Bourges, Bourges

Informations pratiques

Bourges et les animaux fantastiques 19 et 20 septembre Centre historique de Bourges Cher

• Âge conseillé : À partir de 6 ans

• Durée : 1h30

• Prévoir : crayon pour répondre aux énigmes

Plus d’informations sur notre site internet : https://www.pierresetmysteres.com/bourges

Tarif : 9,50 € (livret en vente à l’Office de tourisme de Bourges)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Vivez une aventure fantastique en famille au cœur de Bourges !

« Bourges et les animaux fantastiques » est un parcours d’énigmes à réaliser en toute autonomie, à l’aide d’un livret, dans le centre historique de la ville.

Tout au long du parcours, les enfants devront aider Alix, Prosper et Zélia à sauver la ville !

Une façon amusante et originale de (re)découvrir l’importance des animaux dans le patrimoine de Bourges !

À chaque étape, les enfants résoudront des énigmes captivantes tout en explorant les rues et monuments emblématiques de la ville. À la fin du parcours, un certificat d’héroïsme pourra être téléchargé sur notre site internet.

Centre historique de Bourges Place Etienne Dolet,18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

Vivez une aventure fantastique en famille au cœur de Bourges !

©Pierres et Mystères