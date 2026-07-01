Concert Le Grand Barouf Bleu noir Bourges
samedi 18 juillet 2026 · Bourges
Informations pratiques
Bourges
Concert Le Grand Barouf Bleu noir
Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Le Grand Barouf un bal néo-trad où la fête prend racine !
Avec Le Grand Barouf, plongez dans un univers musical festif où les traditions rencontrent les sonorités d’aujourd’hui. Bleu Noir revisite l’esprit du bal populaire avec une énergie nouvelle, entre rythmes entraînants, mélodies envoûtantes et influences néo-trad. .
Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 80 00
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English :
Le Grand Barouf: A neo-traditional dance party where the fun really takes off!
L’événement Concert Le Grand Barouf Bleu noir Bourges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT BOURGES
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