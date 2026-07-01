Informations pratiques

Bourges

Concert Le Grand Barouf Bleu noir

Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Le Grand Barouf un bal néo-trad où la fête prend racine !

Avec Le Grand Barouf, plongez dans un univers musical festif où les traditions rencontrent les sonorités d’aujourd’hui. Bleu Noir revisite l’esprit du bal populaire avec une énergie nouvelle, entre rythmes entraînants, mélodies envoûtantes et influences néo-trad. .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 80 00

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English :

Le Grand Barouf: A neo-traditional dance party where the fun really takes off!

L’événement Concert Le Grand Barouf Bleu noir Bourges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT BOURGES