Bourges Féérique 2026 à Bourges

Centre-ville Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-01

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-12-01

La magie de Noël s’empare de la ville avec le grand retour de Bourges Féérique pour l’édition 2026 ! En décembre, le centre-ville s’illumine pour vous offrir des moments enchantés. Marché de Noël, spectacles et animations vous attendent. Le programme complet sera très bientôt dévoilé !

Laissez-vous porter par la magie des fêtes avec la nouvelle édition de Bourges Féérique 2026 ! En décembre, notre centre-ville historique revêt ses plus beaux habits de lumière pour vous plonger dans une ambiance merveilleuse. Un rendez-vous incontournable pour s’émerveiller en famille ou entre amis.

Flânez au cœur du traditionnel village de Noël, profitez des déambulations lumineuses et laissez-vous surprendre par de nombreuses animations conçues pour petits et grands. Pour cette fin d’année, nous vous préparons de superbes surprises qui feront briller les yeux de tous les visiteurs.

Le programme détaillé de cette édition hivernale sera dévoilé prochainement. Préparez-vous à vivre des instants magiques, où l’esprit de Noël viendra sublimer notre patrimoine ! .

Centre-ville Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire direction-communication@ville-bourges.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The magic of Christmas takes hold of the town with the return of Bourges Féérique for the 2026 edition! In December, the city center lights up to offer you enchanted moments. Christmas market, shows and entertainment await you. The full program will be unveiled very soon!

L’événement Bourges Féérique 2026 à Bourges Bourges a été mis à jour le 2026-02-19 par BERRY