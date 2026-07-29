AGENDA · Valence
Bourse aux vêtements enfants MJC châteauvert Valence
vendredi 4 septembre 2026 · MJC châteauvert · Valence
Informations pratiques
Valence
Bourse aux vêtements enfants
MJC châteauvert 3 place des Buissonnets Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 08:30:00
fin : 2026-09-05 18:30:00
Date(s) :
2026-09-04
Bourse aux vêtements enfants 0/16 ans automne/hiver
.
MJC châteauvert 3 place des Buissonnets Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 81 26 20 culture@mjc-chateauvert.fr
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English :
Fall/Winter Children’s Clothing Swap (Ages 0–16)
L’événement Bourse aux vêtements enfants Valence a été mis à jour le 2026-07-18 par Valence Romans Tourisme
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