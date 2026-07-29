Bourse aux vêtements enfants MJC châteauvert Valence

Informations pratiques

Valence

Bourse aux vêtements enfants

MJC châteauvert 3 place des Buissonnets Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 08:30:00

fin : 2026-09-05 18:30:00

Date(s) :

2026-09-04

Bourse aux vêtements enfants 0/16 ans automne/hiver

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MJC châteauvert 3 place des Buissonnets Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 81 26 20 culture@mjc-chateauvert.fr

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English :

Fall/Winter Children’s Clothing Swap (Ages 0–16)

L’événement Bourse aux vêtements enfants Valence a été mis à jour le 2026-07-18 par Valence Romans Tourisme