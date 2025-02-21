Brel ! Le spectacle Bourges

Un Voyage Inoubliable dans l’Univers de Jacques Brel !

Olivier Laurent nous offre un hommage bouleversant à Jacques Brel dans Brel ! Le Spectacle, qui laisse une empreinte indélébile, sous la direction de Gil Marsalla & Directo Prod. Bien plus qu’un concert, c’est une immersion vibrante dans l’âme du grand Jacques. Olivier Laurent ne l’imite pas il devient Brel, faisant revivre ses chansons avec une intensité hors du commun et une émotion d’une rare puissance.

Accompagné par quatre musiciens d'exception, il vous emporte dans un tourbillon d'émotions, de la fougue de La Valse À Mille Temps à la profondeur déchirante de Voir Un Ami Pleurer. Déjà joué devant des milliers de spectateurs émus aux larmes à Paris, Montréal, New-York ou Dubaï, ce spectacle est un hymne à l'humanité, à l'amour.

7 Boulevard Lamarck

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 47 31 15 33 billetterie@az-prod.fr

English :

An unforgettable journey into the world of Jacques Brel!

German :

Eine unvergessliche Reise in die Welt von Jacques Brel!

Italiano :

Un viaggio indimenticabile nel mondo di Jacques Brel!

Espanol :

Un viaje inolvidable al universo de Jacques Brel

