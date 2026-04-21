Bourges

Bulles de Savon

34 Rue Henri Sellier Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 18:00:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Bulles de savon , un spectacle musical poétique et ludique autour des bulles de savon, à découvrir en famille dès 5 ans.

Le Conservatoire invite petits et grands à découvrir Bulles de savon , une comédie musicale signée Janry Varnel et Thierry Fervant. Ce spectacle tout en douceur plonge le public dans un univers imaginaire, léger et surprenant, où se mêlent musique, théâtre et poésie visuelle. Porté par les élèves des écoles Joséphine Baker et Lydie Escarmontier, sous la direction musicale de Stéphanie Leclerc et Nathalie Cousin et la direction théâtrale d’Aurélien Paris, ce moment sensible et ludique promet émerveillement et rêverie. .

34 Rue Henri Sellier Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 13 60 conservatoire@ville-bourges.fr

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English :

Bulles de savon , a poetic and playful musical show based on soap bubbles, for families aged 5 and over.

L’événement Bulles de Savon Bourges a été mis à jour le 2026-04-21 par OT BOURGES