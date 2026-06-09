Cabaret Marteau L’école est finie ! Bourges
Cabaret Marteau L’école est finie ! Bourges samedi 13 juin 2026.
Bourges
Cabaret Marteau L’école est finie !
11 Allée Napoléon III Bourges Cher
Tarif : – – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 21:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Entrez dans l’univers du Cabaret Marteau et découvrez ‘L’école est finie’, un spectacle de fin d’année audacieux et artistique.
Le Cabaret Marteau présente son spectacle de fin d’année “L’école est finie”, une création originale mêlant effeuillage burlesque, mise en scène théâtrale et numéros artistiques. .
Réservé à un public à partir de 15 ans. .
11 Allée Napoléon III Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 82 69 40 33 ecole.lemarteaudevelours@gmail.com
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English :
Enter the world of Cabaret Marteau and discover ?L?école est finie? a daring and artistic end-of-year show.
L’événement Cabaret Marteau L’école est finie ! Bourges a été mis à jour le 2026-06-04 par OT BOURGES
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