Cahors

Cahors Blues Festival Alice Armstrong, Kathy Boye

Allée des Soupirs Cahors Lot

Tarif : 30 – 30 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 21:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Le Cahors Blues Festival créé en 1982, est le plus ancien festival de Blues en France

Le Cahors Blues Festival créé en 1982, est le plus ancien festival de Blues en France. Connu à travers toute l’Europe, ce festival a lieu chaque année en juillet et attire à chacun de ses concerts grande scène en soirée, plusieurs milliers de personnes. Il a aussi bien révélé au public de nombreux artistes peu connus ou inconnus que produit des artistes de Blues parmi les plus célèbres.

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Allée des Soupirs Cahors 46000 Lot Occitanie

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English :

The Cahors Blues Festival, founded in 1982, is the oldest Blues festival in France

L’événement Cahors Blues Festival Alice Armstrong, Kathy Boye Cahors a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Cahors Vallée du Lot