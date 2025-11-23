Cahors Blues Festival

Allée des Soupirs Cahors Lot

Tarif : 71.5 – 71.5 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-09

Le Cahors Blues Festival créé en 1982, est le plus ancien festival de Blues en France

Le Cahors Blues Festival créé en 1982, est le plus ancien festival de Blues en France. Connu à travers toute l’Europe, ce festival a lieu chaque année en juillet et attire à chacun de ses concerts grande scène en soirée, plusieurs milliers de personnes. Il a aussi bien révélé au public de nombreux artistes peu connus ou inconnus que produit des artistes de Blues parmi les plus célèbres. .

Allée des Soupirs Cahors 46000 Lot Occitanie contact@cahorsbluesfestival.com

English :

Created in 1982, the Cahors Blues Festival is the oldest Blues festival in France

German :

Das 1982 gegründete Cahors Blues Festival ist das älteste Bluesfestival in Frankreich

Italiano :

Creato nel 1982, il Cahors Blues Festival è il più antico festival di Blues in Francia

Espanol :

Creado en 1982, el Festival de Blues de Cahors es el más antiguo de Francia

L’événement Cahors Blues Festival Cahors a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Cahors Vallée du Lot