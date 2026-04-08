Cahors Blues Festival Ghalia Volt et Marlyn Band Cahors
Cahors Blues Festival Ghalia Volt et Marlyn Band Cahors samedi 11 juillet 2026.
Cahors
Cahors Blues Festival Ghalia Volt et Marlyn Band
Allée des Soupirs Cahors Lot
Tarif : 30 – 30 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 21:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Le Cahors Blues Festival créé en 1982, est le plus ancien festival de Blues en France
Le Cahors Blues Festival créé en 1982, est le plus ancien festival de Blues en France. Connu à travers toute l’Europe, ce festival a lieu chaque année en juillet et attire à chacun de ses concerts grande scène en soirée, plusieurs milliers de personnes. Il a aussi bien révélé au public de nombreux artistes peu connus ou inconnus que produit des artistes de Blues parmi les plus célèbres.
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Allée des Soupirs Cahors 46000 Lot Occitanie
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English :
The Cahors Blues Festival, founded in 1982, is the oldest Blues festival in France
L’événement Cahors Blues Festival Ghalia Volt et Marlyn Band Cahors a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Cahors Vallée du Lot
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