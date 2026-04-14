Carte blanche aux lycéens, Musée Museum départemental des Hautes- Alpes, Gap

Carte blanche aux lycéens Samedi 23 mai, 19h30 Musée Museum départemental des Hautes- Alpes Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Les élèves en Terminale spécialité arts plastiques du Lycée Dominique Villars vous offrent un programme varié pendant toute la soirée pour repenser l’histoire des collections Beaux-arts du musée à travers des installations, des performances vidéo et des œuvres réalisées in situ. Leur création est une déclaration d’amour pour une oeuvre parmi l’exposition “Mélange de Genres” . 16 projets vous sont présentés par les lycéens. Certains seront vos guident en début de soirée.

de 19h00 à 20h30 ” regard sur les oeuvres” : inauguration et médiation par les lycéens

20h30 à 22h30 : visite libre en continuhttps://museum.hautes-alpes.fr/evenements/nuit-europeenne-des-musees/

Musée Museum départemental des Hautes- Alpes 6 avenue Maréchal Foch 05000 Gap 05000 Gap Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 86 15 30 70 https://museum.hautes-alpes.fr/ [{« link »: « https://museum.hautes-alpes.fr/evenements/nuit-europeenne-des-musees/ »}]

Les élèves en Terminale spécialité arts plastiques du Lycée Dominique Villars vous offrent un programme varié pendant toute la soirée pour repenser l’histoire des collections Beaux-arts du musée à et…

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