Charlie Winston en solo + Lauve Place de Gaulle et de la Résistance Belfort

Belfort

Charlie Winston en solo + Lauve

Place de Gaulle et de la Résistance Maison du peuple Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 28 – 28 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 20:00:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Le Moloco et La Poudrière présentent Charlie Winston en solo à la Maison du Peuple !

Après 17 ans de succès en France à la tête de son groupe, Charlie Winston se lance pour la première fois dans une tournée solo.

Un changement de perspective fort les chansons, débarrassées de leur puissance électrique, se réinventent dans un format intime, spontané et intensément habité.

Chaque concert devient une rencontre unique, offrant au public une facette inédite de l’artiste, dans un format rare — et peut-être unique en France.

Première partie Lauve, jeune artiste accompagnée par le Moloco dans le cadre du dispositif Moloc’Up. .

Place de Gaulle et de la Résistance Maison du peuple Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Charlie Winston en solo + Lauve

L’événement Charlie Winston en solo + Lauve Belfort a été mis à jour le 2026-05-05 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)