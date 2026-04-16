Charlie Winston en solo + Lauve Place de Gaulle et de la Résistance Belfort
Charlie Winston en solo + Lauve Place de Gaulle et de la Résistance Belfort mercredi 23 septembre 2026.
Belfort
Charlie Winston en solo + Lauve
Place de Gaulle et de la Résistance Maison du peuple Belfort Territoire de Belfort
Tarif : 28 – 28 – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 20:00:00
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
Le Moloco et La Poudrière présentent Charlie Winston en solo à la Maison du Peuple !
Après 17 ans de succès en France à la tête de son groupe, Charlie Winston se lance pour la première fois dans une tournée solo.
Un changement de perspective fort les chansons, débarrassées de leur puissance électrique, se réinventent dans un format intime, spontané et intensément habité.
Chaque concert devient une rencontre unique, offrant au public une facette inédite de l’artiste, dans un format rare — et peut-être unique en France.
Première partie Lauve, jeune artiste accompagnée par le Moloco dans le cadre du dispositif Moloc’Up. .
Place de Gaulle et de la Résistance Maison du peuple Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
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English : Charlie Winston en solo + Lauve
L’événement Charlie Winston en solo + Lauve Belfort a été mis à jour le 2026-05-05 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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