Ciné-concert Mauprat Bourges samedi 19 décembre 2026.

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-12-19 20:00:00
Ciné-concert sur le film muet Mauprat.
Arrangements musicaux par la classe d’écriture du Conservatoire, interprétés par l’orchestre symphonique du Conservatoire.   .

Conservatoire de Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 13 60  conservatoire@ville-bourges.fr

English :

Cine-concert based on the silent film Mauprat.

