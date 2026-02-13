Ciné-concert Mauprat Bourges
Ciné-concert Mauprat Bourges samedi 19 décembre 2026.
Ciné-concert Mauprat
Conservatoire de Bourges Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-12-19 20:00:00
fin : 2026-12-19
2026-12-19
Ciné-concert sur le film muet Mauprat.
Arrangements musicaux par la classe d’écriture du Conservatoire, interprétés par l’orchestre symphonique du Conservatoire. .
Conservatoire de Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 13 60 conservatoire@ville-bourges.fr
English :
Cine-concert based on the silent film Mauprat.
