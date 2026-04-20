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Ciné-débat Leurs champs du coeur Cinéma Le Navire Valence

Ciné-débat Leurs champs du coeur Cinéma Le Navire Valence mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Cinéma Le Navire

Adresse : 9 Boulevard d'Alsace

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Valence

Ciné-débat Leurs champs du coeur

Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 20:00:00
fin : 2026-05-06 20:00:00

Date(s) :
2026-05-06

Comment concilier revenu juste et rémunérateur pour les paysan.nes et accès pour tous.tes à une alimentation durable et de qualité ?
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Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 74 80 06 29  paysan@amap-aura.org

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English :

How can we reconcile a fair, remunerative income for farmers with access for all to sustainable, high-quality food?

L’événement Ciné-débat Leurs champs du coeur Valence a été mis à jour le 2026-04-15 par Valence Romans Tourisme

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