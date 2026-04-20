Ciné-débat Leurs champs du coeur Cinéma Le Navire Valence
Ciné-débat Leurs champs du coeur Cinéma Le Navire Valence mercredi 6 mai 2026.
Valence
Ciné-débat Leurs champs du coeur
Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 20:00:00
fin : 2026-05-06 20:00:00
Date(s) :
2026-05-06
Comment concilier revenu juste et rémunérateur pour les paysan.nes et accès pour tous.tes à une alimentation durable et de qualité ?
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Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 74 80 06 29 paysan@amap-aura.org
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English :
How can we reconcile a fair, remunerative income for farmers with access for all to sustainable, high-quality food?
L’événement Ciné-débat Leurs champs du coeur Valence a été mis à jour le 2026-04-15 par Valence Romans Tourisme
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