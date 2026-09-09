Ciné-débat Plus fort que moi Cinéma Le Navire Valence
dimanche 27 septembre 2026 · Cinéma Le Navire · Valence
Informations pratiques
Valence
Ciné-débat Plus fort que moi
Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 15:30:00
fin : 2026-09-27 15:30:00
Date(s) :
2026-09-27
Séance suivie d’un échange avec l’Association Française du Syndrome de Gilles de La Tourette et Stéphanie Lefebvre (psychologue clinicienne et proche concernée par le syndrome). Vous pourrez poser vos questions et en découvrir davantage sur le syndrome.
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Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr
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English :
The session will be followed by a discussion with the French Association for Tourette Syndrome and Stéphanie Lefebvre (a clinical psychologist and someone personally affected by the syndrome). You’ll have the opportunity to ask questions and learn more about the syndrome.
L’événement Ciné-débat Plus fort que moi Valence a été mis à jour le 2026-08-05 par Valence Romans Tourisme
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