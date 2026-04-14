Ciné-gaming autour du film d’animation Mars-express, Bibliothèque Renaud-Barrault, Avignon

Ciné-gaming autour du film d’animation Mars-express Dimanche 31 mai, 15h30 Bibliothèque Renaud-Barrault Vaucluse

Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T15:30:00+02:00 – 2026-05-31T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-31T15:30:00+02:00 – 2026-05-31T17:30:00+02:00

Séance de gaming sur l’écran de cinéma avec 4 jeux en lien avec Mars Express à tester

Avec l’association Playful.

Bibliothèque Renaud-Barrault 6 rue Perrin Morel 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Nord Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.avignon.fr/contacts »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 13 60 52 80 »}] ORIZO : T1, arrêt Trillade Médiathèque – Ligne 30, arrêt Trillade

Projection et jeux Tout public Projection