Nuit Européenne des Musées à Avignon 22e édition Avignon
Différents monuments et musées Avignon Vaucluse
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
2026-05-23
Une soirée pas comme les autres pour (re)découvrir les monuments et musées de la ville, leurs collections. Des propositions diverses d’animations, visites commentées par les conservateurs… à petits prix ou en accès libre.
Différents monuments et musées Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
English : European Night of Museums in Avignon
An amazing evening, like no other. Discover or rediscover the city’s monuments and museums, their collections. Lots of different offers on hand special event, guided visits with the curators … at special low rates or free of charge.
