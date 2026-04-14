L’as-tu lu ?, Bibliothèque Renaud-Barrault, Avignon

L’as-tu lu ? Samedi 23 mai, 10h00 Bibliothèque Renaud-Barrault Vaucluse

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T11:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T11:00:00+02:00

Venez découvrir les coups de coeur de vos bibliothécaires et présentez si vous le souhaitez des ouvrages qui vous ont plu ! Un moment convival autour de lectures partagées.

Bibliothèque Renaud-Barrault 6 rue Perrin Morel 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Nord Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ ORIZO : T1, arrêt Trillade Médiathèque – Ligne 30, arrêt Trillade

Voyages en littérature Club lecture Atelier écriture