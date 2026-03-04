Ciné-plastique Fragonard, les gammes de l’amour Lux Scène Nationale Valence
Ciné-plastique Fragonard, les gammes de l’amour
Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 20:00:00
2026-05-23
En collaboration avec le Musée de Valence. Documentaire de Jean-Paul Fargier.
Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com
In collaboration with the Musée de Valence. Documentary by Jean-Paul Fargier.
