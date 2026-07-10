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Cinéma Plein Air Shrek 1 Bourges

jeudi 27 août 2026 · Bourges

Cinéma Plein Air Shrek 1 Bourges

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
8 Avenue de Peterborough
Ville
18000 Bourges
Département
Cher
Tarif
Gratuit

Bourges

Cinéma Plein Air Shrek 1

8 Avenue de Peterborough Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 21:00:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

Cinéma en plein air redécouvrez Shrek sous les étoiles !
Installez-vous confortablement et laissez la magie opérer avec la projection de Shrek 1, le film culte qui a fait rire toutes les générations. Entre humour décalé, personnages attachants et aventure inoubliable, vivez une soirée conviviale en plein air.   .

8 Avenue de Peterborough Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 9 72 20 06 77 

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English :

Open-Air Movie Night: Rediscover Shrek Under the Stars!

L’événement Cinéma Plein Air Shrek 1 Bourges a été mis à jour le 2026-07-10 par OT BOURGES

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