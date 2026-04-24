Cinéma Rétrospective Anja Breien Lux Scène Nationale Valence Valence

Valence

Cinéma Rétrospective Anja Breien

Lux Scène Nationale Valence 36 Bd. du Général de Gaulle 26000 Valence Valence Drôme

Tarif : – – 8.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 16:00:00

fin : 2026-05-26 20:00:00

Date(s) :

2026-05-06

Rétrospective consacrée à la cinéaste Anja Breien Figure majeure du cinéma scandinave, Anja Breien est l’une des premières réalisatrices norvégiennes à s’imposer sur la scène internationale.

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Lux Scène Nationale Valence 36 Bd. du Général de Gaulle 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com

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English :

A retrospective devoted to filmmaker Anja Breien: A major figure in Scandinavian cinema, Anja Breien was one of the first Norwegian directors to make her mark on the international scene.

L’événement Cinéma Rétrospective Anja Breien Valence a été mis à jour le 2026-04-24 par Valence Romans Tourisme