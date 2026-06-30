Cirque Heka Comédie de Valence Valence
mercredi 30 septembre 2026 · Comédie de Valence · Valence
Informations pratiques
Valence
Cirque Heka
Comédie de Valence 1 Place Charles Huguenel Valence Drôme
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 20:00:00
fin : 2026-10-01 20:00:00
Date(s) :
2026-09-30 2026-10-01
À la croisée du jonglage et de la magie, les circassien·nes britanniques de Gandini Juggling inventent un langage hybride dans cette création inspirée de la divinité égyptienne Heka.
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Comédie de Valence 1 Place Charles Huguenel Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 41 70 billetterie@comediedevalence.com
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English :
%C0 At the intersection of juggling and magic, the British circus artists of Gandini Juggling invent a hybrid language in this production inspired by the Egyptian deity Heka.
L’événement Cirque Heka Valence a été mis à jour le 2026-06-23 par Valence Romans Tourisme
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