Clément Viktorovitch L’art de ne pas dire Bourges

L’ART DE NE PAS DIRE

Dans la continuité de son livre Le Pouvoir Rhétorique, Clément Viktorovitch, docteur en science politique, soucieux de vulgarisation sur France Info, Clique ou Quotidien, apparaît pour la première fois au théâtre dans une fiction grinçante.

À travers ce premier seul en scène, Clément Viktorovitch fait plus que transmettre des outils de décryptage il interroge la place même du discours dans notre vie politique. Quand les mots se voient vidés de leur contenu, quand la communication se résume à un art de ne pas dire, comment se forger encore une opinion ? Reste-t-il seulement possible de débattre ? Et si, ce que nous avons perdu en chemin, c’était tout simplement… le sens même de la démocratie ? 40 .

7 Boulevard Lamarck

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

English :

THE ART OF NOT TELLING

Following on from his book Le Pouvoir Rhétorique (Rhetorical Power), Clément Viktorovitch, doctor in political science and popularizer on France Info, Clique and Quotidien, appears for the first time on stage in a gritty fiction.

German :

DIE KUNST DES NICHT-SAGENS

Im Anschluss an sein Buch Le Pouvoir Rhétorique tritt Clément Viktorovitch, Doktor der Politikwissenschaft und um Popularisierung bemüht bei France Info, Clique oder Quotidien, zum ersten Mal auf dem Theater in einer knirschenden Fiktion auf.

Italiano :

L’ARTE DI NON DIRE

Dopo il suo libro Le Pouvoir Rhétorique (Il potere retorico), Clément Viktorovitch, che ha conseguito un dottorato in scienze politiche ed è un popolare conduttore di France Info, Clique e Quotidien, appare per la prima volta sul palcoscenico in un dramma grintoso.

Espanol :

EL ARTE DE NO DECIR

Tras su libro Le Pouvoir Rhétorique (El poder retórico), Clément Viktorovitch, doctor en Ciencias Políticas y popular locutor en France Info, Clique y Quotidien, se sube por primera vez a un escenario en un drama descarnado.

