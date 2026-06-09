Climat Libé Tour Bourges
Climat Libé Tour Bourges mardi 16 juin 2026.
Bourges
Climat Libé Tour
Rue de Séraucourt Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 11:30:00
fin : 2026-06-17 17:30:00
Date(s) :
2026-06-16
Le Climat Libé Tour fait étape à Bourges une journée pour comprendre, échanger et agir face aux défis climatiques de demain.
Le Climat Libé Tour est un événement itinérant porté par le journal Libération, réunissant experts, scientifiques, acteurs locaux, associations et citoyens autour des grandes questions environnementales. À travers des conférences, débats et rencontres, cette journée invite chacun à mieux comprendre les enjeux du changement climatique et à découvrir des solutions concrètes pour construire un avenir plus durable. Un rendez-vous ouvert à tous pour s’informer, partager et agir ensemble.
Venez écouter et débattre avec Roselyne Bachelot, Emmanuel Perrodin, Judith Godrèche et de nombreux acteurs du monde de la culture et de la .
Rue de Séraucourt Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire
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English :
The Climat Libé Tour makes a stop in Bourges: a day to understand, exchange and act in the face of tomorrow’s climate challenges.
L’événement Climat Libé Tour Bourges a été mis à jour le 2026-06-04 par OT BOURGES
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