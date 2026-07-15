Clôture les veilleurs Beauvais

Informations pratiques

Beauvais

Clôture les veilleurs

3 Place Georges Brassens Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 10:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Chaque jour, durant un an, 730 veilleuses et veilleurs se relaient au lever et au coucher du soleil depuis l’objet-abri dessiné par Benjamin Tovo, installé sur un point culminant du théâtre. C’est ainsi que la chorégraphe Joanne Leighton, artiste associée à la scène nationale pour ce projet singulier, a imaginé Les Veilleurs une expérience intime tissant une œuvre collective au fil du temps. Le 4 octobre 2026 marquera l’aboutissement de cette année durant laquelle des centaines de personnes ont veillé sur la ville et au-delà, au rythme des saisons.

Pour célébrer la fin de cette performance unique et monumentale, Joanne Leighton propose de se réunir à l’issue de la dernière veille, le dimanche matin, afin de partager un moment, toutes et tous ensemble, autour de cette expérience hors du commun. Performances dansées, récits de veilles et grand banquet rythmeront cette matinée autour des Veilleurs de Beauvais.

Chaque jour, durant un an, 730 veilleuses et veilleurs se relaient au lever et au coucher du soleil depuis l’objet-abri dessiné par Benjamin Tovo, installé sur un point culminant du théâtre. C’est ainsi que la chorégraphe Joanne Leighton, artiste associée à la scène nationale pour ce projet singulier, a imaginé Les Veilleurs une expérience intime tissant une œuvre collective au fil du temps. Le 4 octobre 2026 marquera l’aboutissement de cette année durant laquelle des centaines de personnes ont veillé sur la ville et au-delà, au rythme des saisons.

Pour célébrer la fin de cette performance unique et monumentale, Joanne Leighton propose de se réunir à l’issue de la dernière veille, le dimanche matin, afin de partager un moment, toutes et tous ensemble, autour de cette expérience hors du commun. Performances dansées, récits de veilles et grand banquet rythmeront cette matinée autour des Veilleurs de Beauvais. .

3 Place Georges Brassens Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

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English :

Every day for a year, 730 watchers take turns at sunrise and sunset from the shelter-like structure designed by Benjamin Tovo, installed at the highest point of the theater. This is how choreographer Joanne Leighton, an artist associated with the Scène Nationale for this unique project, conceived *Les Veilleurs*: an intimate experience weaving a collective work over time. October 4, 2026, will mark the culmination of this year during which hundreds of people have kept watch over the city and beyond, following the rhythm of the seasons.

To celebrate the end of this unique and monumental performance, Joanne Leighton invites everyone to gather after the final vigil, on Sunday morning, to share a moment together, all as one, reflecting on this extraordinary experience. Performances, stories from the vigils, and a grand banquet will mark the morning’s festivities centered on the Veilleurs de Beauvais.

L’événement Clôture les veilleurs Beauvais a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis