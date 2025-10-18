Compositions florales MJC Cahors Cahors
Compositions florales MJC Cahors Cahors samedi 18 octobre 2025.
Compositions florales MJC Cahors
201 rue Clemenceau Cahors Lot
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 14:00:00
fin : 2025-12-20 17:00:00
Date(s) :
2025-10-18 2025-12-20 2026-02-21 2026-04-18 2026-06-20
Vous repartez avec vos compositions !
Animé par Nathalie Rémigereau
201 rue Clemenceau Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 22 62 62 contact@mjc-cahors.fr
English :
You’ll go home with your own compositions!
Hosted by Nathalie Rémigereau
German :
Sie gehen mit Ihren Kompositionen nach Hause!
Moderiert von Nathalie Rémigereau
Italiano :
Tornerete a casa con le vostre composizioni!
Condotto da Nathalie Rémigereau
Espanol :
¡Te irás a casa con tus propias composiciones!
Organizado por Nathalie Rémigereau
