Compositions florales MJC Cahors Cahors

Compositions florales MJC Cahors

201 rue Clemenceau Cahors Lot

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-12-20 17:00:00

Date(s) :

2025-10-18 2025-12-20 2026-02-21 2026-04-18 2026-06-20

Vous repartez avec vos compositions !

Animé par Nathalie Rémigereau

201 rue Clemenceau Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 22 62 62 contact@mjc-cahors.fr

English :

You’ll go home with your own compositions!

Hosted by Nathalie Rémigereau

German :

Sie gehen mit Ihren Kompositionen nach Hause!

Moderiert von Nathalie Rémigereau

Italiano :

Tornerete a casa con le vostre composizioni!

Condotto da Nathalie Rémigereau

Espanol :

¡Te irás a casa con tus propias composiciones!

Organizado por Nathalie Rémigereau

