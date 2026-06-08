Concert au Gré des Guitares Bourges
Concert au Gré des Guitares Bourges samedi 13 juin 2026.
Bourges
Concert au Gré des Guitares
19 Chemin du Caraqui Bourges Cher
Tarif : – – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Partez pour un voyage musical au gré des guitares lors d’un concert intimiste porté par Vivien, chanteur et musicien berruyer.
Le café des Marais, Chez Anaïs Cold Brew, accueille Vivien pour un concert aux sonorités chaleureuses et acoustiques. L’artiste propose une soirée conviviale et intimiste, entre reprises et interprétations sensibles. Ce rendez-vous musical promet un moment de partage dans une ambiance chaleureuse au cœur du café. Concert samedi 13 juin 2026 à 19h30.
Réservation obligatoire par mail ou téléphone. Tarif 15 € hors boissons. .
19 Chemin du Caraqui Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 7 49 64 07 82 anaiscoldbrew@gmail.com
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English :
Vivien, a singer and musician from the Berru region of France, takes us on an intimate musical journey with his guitars.
L’événement Concert au Gré des Guitares Bourges a été mis à jour le 2026-06-04 par OT BOURGES
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