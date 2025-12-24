Concert aux Docks BROKEN BACK

430 allée des Soupirs Cahors Lot

Tarif : – – 21 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-26 21:00:00

fin : 2026-11-26

Date(s) :

2026-11-26

Broken Back c’est une Folk Pop fédératrice, délicieuse et lumineuse.

Auteur-compositeur-interprète au parcours déjà bien rempli, il a porté ses chansons sur plus de 400 scènes à travers le monde — de l’Olympia à Solidays, des Francofolies au Montreux Jazz Festival

Broken Back c’est une Folk Pop fédératrice, délicieuse et lumineuse.

Auteur-compositeur-interprète au parcours déjà bien rempli, il a porté ses chansons sur plus de 400 scènes à travers le monde — de l’Olympia à Solidays, des Francofolies au Montreux Jazz Festival. Nommé aux Victoires de la Musique 2017 (révélation scène), il cumule plus de 650 millions d’écoutes et plusieurs disques d’or et de platine.

Après une tournée 2025 2026 à guichet fermé dans toute la France, ce concert s’inscrit dans le dernier chapitre du “Follow The Sun Tour”, avant que Broken Back ne se retire un temps de la route pour rallumer la flamme du studio et écrire les premiers rayons de son prochain album. .

430 allée des Soupirs Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 24 13 60 contact@lesdocks-cahors.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Broken Back is federative, delightful and luminous Folk Pop .

A singer-songwriter with an impressive track record, he has performed his songs on over 400 stages around the world? from the Olympia to Solidays, from the Francofolies to the Montreux Jazz Festival

L’événement Concert aux Docks BROKEN BACK Cahors a été mis à jour le 2025-12-24 par OT Cahors Vallée du Lot