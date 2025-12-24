Concert aux Docks SNIPER, Cahors

Concert aux Docks SNIPER

2026-11-14 21:00:00

Groupe fondateur du rap français, Sniper voit le jour en 1997 dans le Val‑d’Oise, autour d’Aketo, Tunisiano, Blacko et le DJ Boudj. Ils marquent très vite le paysage musical avec des albums forts comme Du rire aux larmes (2001), Gravé dans la roche (2003) et Trait pour trait (2006), mêlant engagement, vécu des cités, critique sociale et force poétique.

Pour 2026, Aketo et Tunisiano annoncent leur retour sur scène pour une tournée de concerts, sous le nom de Sniper version duo. Un retour assumé aux sources raviver les classiques, proposer de nouvelles chansons, et réaffirmer leur voix dans le rap engagé. Les fans peuvent s’attendre à des rappels de titres emblématiques, mais aussi à la découverte d’un univers plus mature, débarrassé des tensions passées, centré sur le respect, l’authenticité et l’énergie. .

